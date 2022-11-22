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مدير مشروع إنشاء وحدة طبية بسوهاج لقناة الحياة: نفذنا عيادات ومركز بحوث

كتب:

محمد أيمن سالم
08:37 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال المهندس شنودة أرمانيوس، المدير التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية العوامدية بمركز ساقلته محافظة سوهاج، إن المشروع مقام على مساحة 950 مترا، ويشمل التسجيل الطبي والعيادات ومركز بحوث الدم وعيادات لكبار السن والإسعافات الأولية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».   

وأوضح «أرمانيوس» خلال حوار له على فضائية «الحياة»، أن الدور الثاني من الوحدة أنشئ على مساحة 850 مترا، ويتضمن سكنا للأطباء والممرضين والمكاتب الإدارية والحسابات وقاعات للتثقيف الصحي وعيادات طب الأسرة.

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