مدير «تطوير كهرباء قرى قوص» لقناة الحياة: نواصل العمل لتنفيذ «حياة كريمة»

قال المهندس محمد صلاح، مدير تنفيذ مشروع تطوير شبكة كهرباء قرى قوص في محافظة قنا، إنه يجرى العمل على تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير شبكات الكهرباء، يشمل العمل الكامل على الشبكة، مثل زراعة الأعمدة ومد الشبكات وإنارة الكشافات.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الحميد حسن، مهندس كهربائي بمشروع تطوير شبكة كهرباء قرى قوص، خلال لقاء له على شاشة «الحياة» إنه يجرى تجديد شبكة متهالكة من خلال الإحلال والتأسيس لأخرى تناسب الطبيعة الجغرافية في القرى.