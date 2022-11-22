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برلماني عن التنسيقية لقناة الحياة: هيئة الثروة المعدنية تتبع 3 وزارات

كتب:

أحمد حامد دياب
09:46 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون الحالي لهيئة الثروة المعدنية، يجعلها تتبع إداريًا وزارة المالية والتخطيط، وفنيًا تتبع وزارة البترول.

وأوضح إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الهيئة غير قادرة على تطوير معداتها، وتأهيل كوادرها، التي تحتاج للتدريب والتأهيل، لافتًا إلى أنهم يهدفوا لتحويلها لهيئة اقتصادية منتجة.

وأشار إسماعيل، إلى أنهم قبل تقديم مشروع قانون جديد لهيئة الثروة المعدنية، حضروا ورش عمل مع زملائه في التنسيقية بمساعدة المكتب الفني للتنسيقية، الذي يدعم مشاريع القوانين بالأرقام والدراسات.

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بقلم أحمد حامد دياب