برلماني عن التنسيقية لقناة الحياة: قانون تطوير هيئة الثروة المعدنية يهدف لزيادة القيمة المضافة

تحدث النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قانون تطوير هيئة الثروة المعدنية، الذي تقدم به لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون يهدف لتعظيم القيمة المضافة من الموارد المعدنية الموجودة في مصر.

وأوضح «إسماعيل»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه يجب إنشاء مصانع متخصصة للمعادن، ستوفر آلاف فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون، بأن تتبع هيئة الثروة المعدنية وزارة البترول فقط، وأن تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة، وتأهيل كوادرها تعيين مجلس إدارة يتم التوافق عليه.