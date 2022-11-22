«علم» يحصد جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم بالمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته الـ44، الذي انطلق قبل قليل، حصد فيلم «علَم» جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم في المسابقة الدولية، وتذهب للمنتجين ماري بيير ماسيا وكلير جاديا.

فيلم «علَم» عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكانت مدته 109 دقيقة، من إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية.

تفاصيل فيلم «علم»

الفيلم من إخراج فراس خوري، وتدور أحداثه حول خمسة مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي يواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

ولجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، وشارك في عضويتها مديرة التصوير المصرية نانسي عبد الفتاح، والممثلة الهندية سوارا بهاسكار، ومؤلف الموسيقى المصري راجح داود، والممثلة الإيطالية ستيفانيا كاسيني، والمخرج المكسيكي خواكين ديل باسو، والممثل الفرنسي سمير قواسمي.

وتمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.