المخرج دميترو سوكوليتكي يفوز بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم في مهرجان القاهرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول المخرج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، على جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية، عن فيلمه "بامفير- PAMFIR".

الفيلم الروائي «بامفير-PAMFIR»، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، من إخراج دميترو سوكوليتكي سوبتشوك، وإنتاج أوكرانيا، فرنسا، بولندا، تشيلي، لوكسمبورج، ومدته 106 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول «بامفير» الذي يود أن يصبح رجل عائلة مستقيم، إلى أن تجبره الظروف على التخلي عن مصدر رزقه الشريف حتى يساعد أسرته.

لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية، المخرج البريطاني بن شاروك، والممثل المصري كريم قاسم، والناقدة الفرنسية هدى إبراهيم.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولية الجوائز التالية: جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم وتمنح للمخرج، وجائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).

تنويه خاص لـ الممثلة الجزائرية لينا خضري

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصول الممثلة الجزائرية لينا خضري، على تنويه خاص، عن فيلم «حورية» المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، من إخراج مونيا ميدور، إنتاج فرنسا و بلجيكا، عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، ومدته 104 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول حورية، راقصة موهوبة، تحلم بالالتحاق بفرقة الباليه الوطنية الجزائرية، وحتى تحقق حلمها، ً وتعمل ليل نهارًا حتى تسد احتياجاتها، إلى أن تتعرض لهجوم يقلب حياتها رأسا على عقب.وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.