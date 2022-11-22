حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي تضمن محاضرات وورش عمل لكبار الفنانين

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنه يشعر بالرضا، بعد تقديم دورة متميزة، وتطلبت مجهودا لمدة أشهر للبحث عن الأفلام، وما يمكن أن يقدمه للجمهور، لافتا إلى أن المهرجان تضمن محاضرات وورش عمل، بمشاركة نجوم كبار من الفنانين والمخرجين العالميين.

وأوضح «فهمي»، في لقاء له على شاشة «DMC»، خلال ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، أن المهرجان في دورته الحالية، حقق نسب مشاهده عالية، وهو أمر يسعد المهرجان بالكامل، خاصة في ظل الحضور الكبير للمشاهدين.

ولفت إلى أنه مستمر بترميم الأفلام في المهرجان كل عام، بما لا يقل عن فيليمن كل عام من الأفلام المصرية القديمة، التي بدأت أن تحلل مع الوقت، للحفاظ عليها وتوفير مكتبة كبيرة تجمع الأفلام المصرية القديمة.