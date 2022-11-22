عضو «الرعاية الصحية» لـ قصواء الخلالي: المخدرات الرقمية خطيرة.. مدمنها يضر نفسه

قال الدكتور حمدي نبوي، رئيس اللجنة العلمية لجراحات المخ والأعصاب بهيئة الرعاية الصحية، إن المخدرات الرقمية، مقاطع موسيقية تختلف من الأذن اليمين لليسار، حتى تحفز المخ بطريقة معينه، «لازم تتسمع بسماعات وبصوت عالي وبطريقة معينة».

وأضاف «نبوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنه من أجل حدوث ذلك، فيتم حث الشخص على إغلاق باب غرفته عليه، وربط ضمادة حول العينين، ومن ثم الانعزال عن المجتمع، حتى يصل التأثير إلى المخ.

واستطرد: «أول واحد اكتشف المقاطع الموسيقية دي كان سنة 1993، وبدأت توصف لمرضى الاكتئاب، وباتت مشهورة لدى عدد من الشباب، بسبب شعورهم للانتشاء أثناء سماع مثل تلك الموسيقي، والشاب بيكون عايز يعملها كتير، فينعزل عن المجتمع، وبيكون ضار بالمجتمع وبنفسه».

وأوضح أن المخ يفرز مادة تدعى «بيتا أندورفين»، وهو أمر طبيعي، لكن في حال أفرز المخ تلك المادة في نقطة بعينها وبكمية عالية، لا يستطيع العودة مرة أخرى إلى طبيعته، «هي اسمها مخدرات رقمية، والعالم كله اعترف بيها، ولو الواحد كان يسمعها نص ساعة في اليوم، فتزيد بشكل دائم، وده أمر خطر».

وتابع: «فيه 6 أنواع موسيقية على شبكات التواصل، منها مقاطع تدفع الناس للانتحار أو الاكتئاب الشديد أو كره الأهل والعدوانية وحب القتل أو العنف، كل ما يذهب العقل فهو حرام».