هيئة الرعاية الصحية تبحث إنشاء أول مستشفى افتراضي بجنوب سيناء

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ممثلي شركة «تلي ميد انترشيونال Tele-Med International»، المتخصصة والرائدة في مجالات التشخيص والعلاج الطبي عن بُعد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، سابقة وخبرة أعمال شركة تلي ميد انترشيونال في مجالات التشخيص والعلاج الطبي عن بُعد، كما ناقش التعاون لدعم خطوات إنشاء أول مستشفى افتراضي تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية مربوط بعيادات متنقلة لخدمة التجمعات البدوية وتغطية جميع احتياجات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وامتدادها كنموذج متطور لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمناطق النائية والحدودية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات لتفعيل المستشفى الافتراضي وخدماته، والتعاون لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل على استخدام التقنيات الحديثة لخدمات التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات التكنولوجية في هذا المجال.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى الافتراضي، باكورة تعاون بين هيئة الرعاية الصحية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال، مشيرًا إلى أهميته في تفعيل التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، وإتاحة المزيد من خدمات الرعاية الصحية المتطورة باستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك تماشيًا مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبعد ما فرضته أزمة كوفيد-19 من تطورات على أشكال تقديم الرعاية الصحية وجعلها أكثر مرونة وأمانًا، مثمنًا التعاون مع شركة تلي ميد انترناشيونال الرائدة والمتخصصة في هذا المجال.

وأضاف، أن المستشفى الافتراضي سيتم تفعيل خدماته ضمن استعدادات التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ، مطلع نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن خدمات المستشفى الافتراضي ضمن الحلول المبتكرة لتيسير حصول الوفود الرئاسية والمشاركة على أفضل خدمة طبية ورعاية صحية خلال فترة انعقاد المؤتمر.

يدعم أطباء العيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع

وتابع أن المستشفى الافتراضي يدعم أطباء العيادات المتنقلة وفرق الانتشار السريع في مناظرة الحالات، كما يدعم مشاركة مناظرة الحالات المرضية النادرة مع الخبراء وكبار الأطباء الاستشاريين بمستشفيات الهيئة، وكذلك مع الخبراء الأجانب، مضيفًا أنه أيدعم توفير خدمات طبية عالية الجودة والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، كما يدعم توفير التخصصات الطبية النادرة بجنوب سيناء.

واستكمل، أن المستشفى الافتراضي يضمن توفير كافة احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بسهولة ويُسر، لافتًا إلى أنه نموذج متطور لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل بالمناطق النائية والحدودية، مشيرًا أنه يسهم في تشخيص وعلاج أكبر عدد من الحالات المرضية عن طريق خدمات التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، إضافة إلى أنه يعزز من خدمات المعامل والأشعة الذكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الرعاية الطبية المنزلية.

حرص الهيئة على مسايرة مستجدات التطور التكنولوجي

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى الافتراضي يعكس حرص الهيئة على مسايرة مستجدات التطور التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية عالميًا، ورقمنة الخدمات الصحية، ويتماشى مع ما يتم من إصلاحات شاملة في قطاع الرعاية الصحية المصري، مشيرًا إلى الانعكاس الكبير لها في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز ريادة مصر عالميًا في مجال التشخيص والاتصال الطبي عن بُعد، كما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة نحو بناء مصر الرقمية، وتوفير خدمات متميزة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد.