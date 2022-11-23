التقرير الطبي للمصابين الـ8 في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالسويس.. حالتهم مستقرة

أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام بالسويس، بأن الحالة الصحية للمصابين الـ8، في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، بحى الجناين بمحافظة السويس، مستقرة ومعظم الإصابات عبارة عن حروق من الدرجة الأولى والثانية.

أسماء المصابين في الحادث

وتابع المصدر أن أسماء المصابين في الحادث هي محمد جمال عبد العظيم 18 عاما، مقيم بقرية عامر، الإصابة عبارة عن حروق في الوجه والقدمين والكفين، رانيا عصام عبد العزيز 25 عاما مصابة بحروق بالوجه والقدمين، محمد جمال عبد العظيم 19 عاما، وإصابته عبارة عن حروق في الوجه والذراعين، عزة عبد العزيز عوض، 39 عاماً، مقيمة بقرية عامر، وإصابتها بحروق في الوجه والكفين والقدمين، رحيم جمال عبد العظيم 25 عاماً، مصاب بحروق فى الوجه، أحمد جمال عبد العظيم 16 عاماً، ومصاب بحروق باليد والوجه، عصام جمال عبد العظيم 13 عاماً، وإصابته عبارة عن حروق باليد والوجه، مروان جمال عبد العظيم 7 أعوام، ومصاب بحروق بالوجه والذراعين.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف محافظة السويس، قد تلقت بلاغا من الأهالي بقرية بالسويس، يفيد بإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، وأمر الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بتوجيه 7 سيارات لنقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة من قسم الجناين لموقع الحادث، وأفادت المعاينة المبدئية بأن الحادث وقع داخل منزل مكون من طابق واحد في القرية، نتيجة تسرب الغاز ووجود مصدر اشتعال قريب.