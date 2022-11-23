وثيقة شكر من الأمم إلى مصر على التنظيم الناجح لقمة المناخ (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، تقريرًا تلفزيونيًا عن شكر الأمم المتحدة لمصر على التنظيم الناجح لقمة المناخ COP27.

وقدمت منظمة الأمم المتحدة وثيقة شكر لدور وجهود الدولة المصرية على الاستضافة والتنظيم المميز لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، وأعرب الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو جوتيريش عن سعادته البالغة بنجاح الأعمال التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع.

اهتمام كبير ومشاركة دولية واسعة بحضور 66 ألف شخص

وحرص جوتيريش على التقاط صور تذكارية جماعية للمشاركين، كما منحتهم سكرتارية الأمم المتحدة شهادات تقدير تكريمًا لهم على دورهم الفاعل في نجاح القمة، وقد حظيت القمة باهتمام كبير ومشاركة دولية واسعة بحضور 66 ألف شخص من الفئات المشاركة بشكل رسمي في القمة.

لقاءات مهمة على هامش قمة المناخ

الدولة المصرية حرصت على قيادة وتعزيز المشاركة الأفريقية في هذه القمة التي شارك فيها أكبر وفود أفريقية في تاريخ قمم الكوب، كما شهدت القمة العديد من اللقاءات الهامة بين قادة وزعماء العالم ودارت على طاولتها الكثير من المفاوضات بين الدول الأطراف في مؤتمر المناخ، وعقدت سلسلة من الجلسات النقاشية حول قضايا البيئة والمناخ، وعُرضت الكثير من المشروعات والمبادرات والأعمال الفنية الصديقة للبيئة.