أمين اتحاد خبراء البيئة العرب لقناة الحياة: مصر حققت مفاجأة في قمة المناخ وتحدثت باسم أفريقيا

أكد الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن مصر أصرت على البند الذي رٌفض عدة مرات، وتمسكت بطرحه، معتبرًا أنها المفاجأة الأولى لمصر في قمة المناخ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المفاجأة الثانية مساندة الأغلبية لمصر في هذا الطلب، لافتًا أنها لم تتحدث باسم مصر فقط، لكن كانت تتحدث باسم مصر وأفريقيا، نظرًا لأنها أكثر قارة تضررت من الثورة الصناعية، دون أن تكتسب مليمًا واحدًا، مشيدًا بتمسك مصر بطرح مسألة تعويض الخسائر، معتبرًا أن المفاجأة هي الموافقة على ما طرحته مصر.