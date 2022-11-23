ناقد رياضي: المنتخب السعودي أحيا أمل العرب في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم

قال الناقد الرياضي أحمد الهواري، إن المنتخب السعودي بفوزه التاريخي أمس على نظيره الأرجنتيني ببطولة كأس العالم المقامة بقطر قد شرف العرب جميعًا، وأدخل الفرحة والسعادة إلى قلوبهم، مشيرًا إلى أن السعوديون أنهوا أسطورة سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الأرجنتين في المجموعات الأولى التي وصلت لـ36 مباراة بالمونديال.

وأشار الهواري، إلى أن المنتخب السعودي زاد من أحلام العرب بتصدر المجموعة رغم صعوبتها، وأحيا الأمل في الوصول إلى الدور الـ16، الذي يتطلب الفوز على بولندا.

الأرجنتين بقيادة ميسي تلقى هزيمة من السعودية

وأضاف الهواري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن المنتخب السعودي استطاع الفوز وتقديم نتيجة تاريخية أمام الأرجنتين وقائده نجم الكرة العالمي ميسي، مشيدًا بقدرة مدرب المنتخب السعودي هيرفي رونار على اللعب بمهارة أمام المنتخبات الكبرى، وهو ما حدث خلال تدريبه لمنتخب المغرب حيث حقق تعادلا مع منتخب أسبانيا.