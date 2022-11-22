فكرة محام فرنسي.. 92 عاما على أول كأس للعالم (صور)

قال محمود حرب المؤرخ الرياضي، إن فكرة كأس العالم ترجع للمحامي الفرنسي جول ريميه، الذي كان يتولى رئاسة الاتحاد الدولي في الفترة من 1921 إلى 1956، إذ مكث بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نحو 35 عاما، ويعد تبنيه لفكرة إقامة بطولة كأس العالم، أهم القرارات التي أتخذها على مدار كل تلك السنوات.

أوروجواي أول دولة مستضيفة لكأس العالم

أضاف «حرب» في حوار مذاع على فضائية النيل سبورت، أن ريميه اجتمع بأعضاء الفيفا عام 1928، وقدم المقترح الخاص بإقامة مسابقة كأس العالم، وتمت الموافقة عليه، لتكون أول بطولة لكأس العالم بأوروجواي عام 1930، التي حصلت على اللقب بعد هزيمتها للأرجنتين فى المباراة النهائية 4-2.

13 منتخبا شارك بكأس العالم في نسخته الأولى

وأوضح المؤرخ الرياضي، أن المنتخبات التي شاركت بالبطولة الأولى لكأس العالم، بلغ عددها 13 منتخبا، إذ كانت هذه البطولة، الوحيدة المقامة بنظام الدعوات للمنتخبات والدول، ولم يكن بها نظام تصفيات، مشيرًا إلى ضعف المشاركة الأوروبية بالبطولة الأولى، التي شاركت بـ4 منتخبات فقط، نظرًا لبعد المسافة بين أوروبا وقارة أمريكا الجنوبية.

أوروجواي أول دول العالم تحصل على اللقب

أشار حرب، إلى تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة ضمت 3 فرق، باستثناء مجموعة واحدة ضمت 4 فرق، وتم أخذ الفرق المتصدرة بالمركز الأول بكل مجموعة، وتم عمل الدور قبل النهائي مباشرة، فكانت مبارة قبل النهائي تجمع بين أمريكا والأرجنتين بالدور قبل النهائي، وانتهت 6-1، وانتهت بنفس النتيجة المباراة الأخرى بين يوغسلافيا وأوروجواي، ولم يكن بالبطولة المراكز الثالث والرابع، وانتهت المباراة النهائية بين منتخب أوروجواي والأرجنتين، بنتيجة 4-2 لصالح أوروجواي.