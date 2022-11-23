مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم.. صدام قوي بين المغرب وكرواتيا

4 مباريات مهمة تترقبها جماهير وعشاق الكرة العربية والعالمية، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة في كأس العالم 2022، حيث تشهد الملاعب القطرية المستضيفة للبطولة، مواجهات قوية أطرافها «إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، كندا، المغرب، كرواتيا، اليابان، كوستاريكا».

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022، والفرق المتنافسة، نستعرضها في إطار التغطية الخاصة للمونديال، وتوفير كل ما يبحث عنه القراء والمتابعين من عشاق الكرة العالمية.

مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال

- إسبانيا ضد كوستاريكا، الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

- بلجيكا ضد كندا، الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات المجموعة السادسة

- المغرب ضد كرواتيا، الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

- ألمانيا ضد اليابان، الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

يذكر أنّ المنتخبات العربية قد حققت نتائج متميزة حتى الآن، في أولى مبارياتها في كأس العالم 2022، الذي يقام حاليا في قطر، حيث فاز المنتخب السعودي على نظيرة الارجنتين بهدفين مقابل هذف، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ليحصل على أغلى 3 نقاط على مدار تاريخه بالمونديال، فى حين تعادل المنتخب التونسي أمام نظيره الدنمارك، بدون أهداف في مباراة الأمس، ليحصد أول نقطة في المجموعة.

وتستضيف قطر مونديال كأس العالم 2022، في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل، من خلال 8 ملاعب، أنشئت خصيصا للبطولة.