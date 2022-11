مخرج «Avatar 2»: الميزانية باهظة للغاية.. ونحتاج 2 مليار دولار إيرادات

أيام قليلة تفصل جمهور السينما حول العالم عن استقبال الجزء الثاني من فيلم «Avatar»، ديسمبر المقبل، وذلك بعد 13 عامًا من عرض الجزء الأول، وأشارت تقارير إلى أنَّ ميزانية الإنتاج وحدها تصل لـ250 مليون دولار، لكن المخرج جيمس كاميرون لم يكشف عن تكلفة إنتاج الفيلم واكتفى بتعليق: «باهظة للغاية».

وأوضح المخرج جيمس كاميرون في حواره مع مجلة «GQ»، قبل عرض الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل اسم «Avatar: The Way of Water»، أنه أخبر المديرين التنفيذيين لشركة «ديزني» واستوديوهات «توينتيث سينشوري» أنَّ ميزانية الفيلم التكميلي ستكون مرتفعة للغاية وقد تمثل أسوأ «حالة عمل» في تاريخ الأفلام، سيحتاج إلى تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر لمجرد تحقيق التعادل بسبب ميزانيته الضخمة، متابعًا: «يجب أن يكون الفيلم في المركز الرابع أو الخامس في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ لتحقيق التعادل».

مخرج «Avatar»: يجب أن تتجاوز إيرادات الفيلم ملياري دولار لتحقيق التعادل مع الميزانية

ويأتي الجزء الأول من Avatar إنتاج 2009، في المركز الأول بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات بـ2.9 مليار دولار، وفي المركز الثاني فيلم «Avengers: Endgame» بـ2.7 مليار دولار، أما في المركز الثالث يأتي فيلم «Titanic» بـ2.1 مليار دولار، وفقًا لكاميرون ، أنَّه إذا أراد فيلم «Avatar: The Way of Water» تحقيق إيرادات عادلة فسوف يتعين عليه تحقق إيرادات تجاوز الملياري دولار لتجاوز فيلمي «Star Wars: The Force Awakens» الذي وصلت إيراداته لـ 2.07 مليار دولار ليكون في المركز الرابع، أو تجاوز فيلم المركز الخامس «Avengers: Infinity War» الذي تصل إيرادته لـ 2.05 مليار دولار.

جيمس كاميرون: أنجذب إلى المشاريع الصعبة.. تمنحني ميزة عن غيري

وكشف المخرج جيمس كاميرون أنَّه كان يعمل على الجزء الثاني من «Avatar» منذ عام 2013، وكان من المقرر عرض الفيلم منذ سنوات، قائلًا: «أنا أحب الصعوبة وأنجذب إليها، الصعوبة هي المغناطيس بالنسبة لي، أذهب مباشرة إلى الصعوبة، وأعتقد أنه من المحتمل أن يعود إلى هذه الفكرة القائلة بأن هناك الكثير من صناع الأفلام الأذكياء والموهوبين ولكن لا يمكنهم تقديم الأشياء الصعبة، وهذا يعطيني ميزة تكتيكية للقيام بشيء لم يره أحد من قبل».