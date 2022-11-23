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د.أشرف صبحى يشيد بالفوز التاريخى للسعودية أمام الأرجنتين ويتمنى التوفيق للمنتخبات العربية بكأس العالم

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الوطن
11:40 ص | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزير الرياضة السعودى لتهنئته بالظهور المميز للمنتخب السعودى فى أولى مبارياته بكأس العالم لكرة القدم، والفوز التاريخى على منتخب الأرجنتين بنتيجة ٢ / ١.

أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب السعودى فى مبارياته المقبلة، وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، والتأهل إلى دور ال١٦ ، مشيراً إلى سعادة الجميع بفوز المنتخب السعودى أمام الأرجنتين وتقديم أداء قوى خلال المباراة التى جمعتهما أمس.

كما أكد رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الدكتور أشرف صبحى على مساندة ودعم الدول العربية المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، والمتمثلة فى دول "تونس والمغرب والسعودية ، وقطر مستضيفة البطولة"، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية ، ومواصلة النجاح من قِبل الجانب القطرى فى استضافة مونديال العالم.

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