وزير الشباب والرياضة يطلق شارة بدء المهرجان الرياضي للجري

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة البدء للمهرجان الرياضي للجري، الذي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامة للقاعدة الشعبية»، بالتعاون مع اتحاد ألعاب القوى، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، على هامش مؤتمر المناخ في نسخته الـ27 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.

مشاركة 300 شاب وفتاة

انطلق الماراثون من أمام ميدان فرس النهر المجنح في طريق السلام، لمسافة نحو 3 كيلومترات في اتجاه خليج نعمة، بمشاركة 300 شاب وفتاة.

نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب

أكد وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب لتكوين جيل رياضي يؤمن بأهمية ممارسة الرياضة، للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية خاصة للنشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب حياة، بما يحقق احد أهم أهداف الدولة في مجال الرياضة والصحة، عبر تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.

الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية

أشار «صبحي»، إلى أن وزارة الشباب والرياضة، تهتم بشكل كبير بإقامة العديد من الماراثونات الرياضية على هامش الفعاليات الدولية، بما يرسخ لأهمية ممارسة الرياضة بجانب جميع الفعاليات، في إطار الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والارتقاء بالصحة العامة، ضمن توجيهات القيادة السياسية، تحقيقا لرؤية واستراتيجية الوزارة.

حضر فعاليات المهرجان الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء.