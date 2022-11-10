وزير الشباب والرياضة يفتتح اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية بمؤتمر المناخ cop27

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الموضوعي للشباب والأجيال المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27"، وتستمر فعالياته حتي 18 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

حضر الافتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ" COP27، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، السيد/ سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (‪UNFCCC‬ )، والسيدة/ سيلون هارت السكرتير العام لبرنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ، السيدة/ إليزابيث جولوغولو، السيد / وزان نورثكوت ممثلي منظمة YUONGO العالمية.

وخلال الإفتتاح تم استعراض ما جاء في وثيقة الشباب للسياسات العالمية الخاصة بالشباب والتي تم تجميعها من كافة دول العالم لتمثيل أصوات الشباب في ‪COP27‬ .

صبحي: الشباب هم ضمير هذا العالم والطاقة التي ستحدث تغيير إيجابي في العالم

ومن جانبه، أكد الدكتور اشرف صبحي علي أن دور المسئولين ممثلين في الوزارات والمسئولين الحكومين هو التأكد من أن أصوات الشباب مسموع، و يؤخذ بعين الإعتبار في كافة المفاوضات المناخية، مشيراً إلي أن يوم الشباب هو اليوم الذي يسلط الضوء علي ما يريده شباب العالم لإنقاذ الكوكب الذي نتشارك فيه جميعا، لافتاً أن الشباب هم ضمير هذا العالم والطاقة التي ستحدث تغيير إيجابي في العالم. شهد الجلسة عددًا من الشباب من YOUNGO، حيث أكدوا على أن خطاب الشباب لهذا العام شامل لأصوات مئات الشباب حول العالم وللأصوات الشبابية المحلية والدولية.

ويتضمن يوم الشباب بفعاليات مؤتمر المناخ مجموعة من الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية والتي بدأت بإنطلاق ماراثون ثم التحرك للمنطقة الزرقاء أعقبها إفتتاح لليوم الموضوعي للشباب، ثم تنطلق الجلسات الحوارية بجلسة حول مشاركة ونشاطات الأطفال لمواجهة التغير المناخي.

استعراض ما جاء في وثيقة الشباب للسياسات العالمية الخاصة بالشباب

كما يتخلل اليوم الشبابي، جلسة حوارية بين الأجيال حول سياسات التكيف والمرونة والخسارة والضرر، ويعقبها جلسة حوارية أخري تدور حول الحوار بين الأجيال حول حلول للتخفيف والإنتقال العادل، ثم فقرة حول قصص من مصر والقارة الأفريقية تحت عنوان "أفريقيا الشابة .. أداة العمل المناخي".

ويتطرق اليوم أيضًا إلي حدث خاص يتم تنظيمه من " YOUNGO" ليوم الشباب والأجيال القادمة يتخللها كلمة إفتتاحية لوزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلي عروض موسيقية وغنائية من أوركسترا وزارة الشباب والرياضة "البركشن"، وعروض كرنفال الجمال.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة جلسة حول التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بجناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء.