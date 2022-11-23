مزرعة سمكية صديقة للبيئة بالنظام المغلق داخل صوب زراعية.. فيديو

قال المهندس مدحت العودة مهندس ميكانيكا وصاحب مشروع النظام المغلق للاستزراع السمكي، إنّ النظام المغلق يستهدف تدوير المياه المستخدمة في المزارع السمكية، عبر فلترتها ميكانيكيًا وبيولوجيًا عن طريق الفلترات الميكانيكية والبيولوجية، ثم تشبيعها بالأكسجين اللازم للأسماك وإدارتها للأحواض، وهو ما يساعد المزارع على الحد من هدر المياه.

الحفاظ على نسبة المياه من البخر

وأضاف مهندس ميكانيكا وصاحب مشروع النظام المغلق للاستزراع السمكي خلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نعيد تدوير المياه بنسبة 97%، ونستطيع الحفاظ على نسبة المياه من البخر، وأهم ميزة في المزرعة السمكية بالنظام المغلق داخل الصوب الزراعية بمحافظة كفر الشيخ هو وفر المياه، كما تمنحنا إنتاجية موازية لإنتاجية 10 فدادين، كما أنها على مساحة 350 متر مربع».

لا يوجد بالمزرعة أي مخرجات ضارة بالبيئة

وتابع مهندس ميكانيكا وصاحب مشروع النظام المغلق للاستزراع السمكي: «ليس لدينا في هذه المزرعة أي مخرجات ضارة بالبيئة، سواء كانت ملوثات أو رواسب، حيث نعيد استخدام المخرجات والمخلفات ونزرع بها، حتى المخرجات من السمك بعد عملية التصنيع نستخدمه كعلف للسمك».

الفكرة من البداية كانت زيارة عمل للصين

وأكد مهندس ميكانيكا وصاحب مشروع النظام المغلق للاستزراع السمكي: «الفكرة من البداية كانت زيارة عمل للصين، ورأيت مزرعة تنتج كميات كبيرة من الأسماك في مساحة قليلة، فقررت أن أنقل الفكرة إلى مصر، ولكن كانت هناك مشكلة بشأن تكلفة الإنشاء، والمعدات كانت عالية جدا، لكننا تغلبنا على هذه المشكلة عبر تصنيع المعدات بشكل محلي وقللنا تكلفة الإنشاء بواقع 10 أضعاف».