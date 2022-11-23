خبير أثري: مقبرة توت عنخ أمون فقيرة فنيًا لكنها غنية بكنوزها الضخمة الأصلية

قال أحمد عامر، الخبير الأثري، إن الملك توت عنخ أمون ليس له إنجازات مثل الملوك الآخريين، كأحمس ورمسيس الثاني، كما تولى الحكم في سن صغير للغاية وتوفى عند 18 أو 19 عام، موضحًا أن شهرته الكبيرة جاءت بعد اكتشاف مقبرته شبه كاملة في 1922 التي تحتوي على 5600 قطعة أثرية.

ولفت إلى إنه تصادف اكتشاف تلك المقبرة في يوم عيد الحب لدى القدماء المصريين بتلك الفترة، متابعًا أن مقبرة توت عنخ أمون فقيرة للغاية فنيًا مقارنة بمقبرة رمسيس التاسع لكنها غنية بكنوزها الأثرية لاحتوائها على كمية ضخمة من الآثار الأصلية وليست تقليد.

كرتر ليس مكتشف مقبرة توت عنخ أمون الوحيد

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك بعض الكتب الأثرية أكدت أن العالم كرتر ليس مكتشف مقبرة توت عنخ أمون الوحيد وإنما الفضل يرجع إلى شخص يُدعى حسين السيد الذي خالف تعليمات كرتر الخاصة بالحفر في الجهة الشمالية المقابلة للملك رمسيس الرابع، وقام بالحفر في جهة أخرى.