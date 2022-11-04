سبب احتفاظ مقبرة توت عنخ آمون بكنوزها كاملة.. رمسيس السادس كلمة السر

تشهد محافظة الأقصر، احتفالية مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك والملكات، إذ نظمت وزارة السياحة والآثار، في إطارها فعاليات مختلفة للمصريين والأجانب وسفراء العالم والمؤثرين والمدونين البارزين.

وعن الاحتفال بمئوية مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، التي اكتشفها هوارد كارتر في 4 نوفمبر 1922 بوادي الملوك والملكات بالأقصر، أوضح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا الحدث العالمي جذب العديد من ممثلي دول العالم، للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، وهي المقبرة الوحيدة التي لم تسرق.

5398 قطعة أثرية داخل مقبرة توت عنخ آمون

أضاف «وزيري»، أن مقبرة الملك الصغير تضم 5398 قطعة أثرية، وعثر «كارتر» عليها كاملة الكنوز، إذ لم تسرق من قبل، كاشفًا سر احتفاظ المقبرة بكنوزها كاملة، بأنه بعد بنائها بأكثر من 200 عام بني الملك رمسيس السادس مقبرته أعلى مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون، ليغطيها تمامًا، لافتًا إلى أن لصوص المقابر سرقوا مقبرة الملك رمسيس السادس، ولم يكن يعلم أي منهم بوجود مقبرة لملك آخر أسفل منها، لتحفظ لنا المقبرة بكامل كنوزها.

إعادة افتتاح منزل كارتر بعد تطوير

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إعاده افتتاح منزل كارتر بمدينة الأقصر، عقب ترميمه ضمن الاحتفالات بمرور 100 عام، على اكتشاف المقبرة وتنظيم احتفالية المؤية بمعبد الأقصر.