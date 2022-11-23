فتح المواقع الأثرية بالمجان احتفالًا بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

إقبال كبير شهدته المتاحف والمواقع الأثرية، اليوم، تزامنًا مع إعلان المجلس الأعلى للآثار، فتح جميع المواقع الأثرية من متاحف ومعابد ومقابر، للزيارة مجانا أمام المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين خلال مواعيد العمل الرسمية بمناسبة الاحتفالات بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون».

جولة بعدد من المواقع الأثرية

«الوطن»، أجرت جولة بعدد من المواقع الأثرية بالقاهرة والجيزة حيث شهد المتحف المصري بالتحرير إقبالا كبيرا خاصة من طلبة الجامعات الذين حرصوا على الاصطفاف أمام المتحف منذ الساعات الأولى، وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير إن المتحف شهد إقبالا كبيرا بالرغم من أن اليوم لم يكن يوم عطلة رسمية لكن حرص المئات على التواجد والتقاط الصور التذكارية مع ما تبقى من مجموعة توت عنخ آمون وبينها كرسي العرش وتمثال «الكا»، وصندوق الأواني الكانوبية وتماثيل عثر عليها في مقبرته ضمن مجموعة قُدرت بخمسة آلاف قطعة أثرية فريدة ونادرة يتم جمعها حاليا لعرضها بالمتحف المصري الكبير.

إقبال كبير على المتاحف

وتابعت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأقبال لم يقتصر على المصريين بل حرص العشرات من العرب والأجانب من المقيمين في مصر على مشاركتنا الاحتفاء بالفرعون الذهبي حيث شهد المتحف زيارات من الإمارات والمغرب واليمن وتونس بخلاف عدد من الجنسيات الأوروبية تم تقديم جولات إرشادية مجانية لهم واستعراض المعرض الخاص المقام لتوت عنخ آمون. وفي سياق متصل شهدت منطقة الأهرامات الأثرية إقبالًا كبيرا تزامنًا مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي وتجاوزت الزيارات 15 الف منها عدد كبير من الرحلات المدرسية لمدارس القاهرة والجيزة.