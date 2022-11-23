الطريقة العزمية تفتتح ساحة جديدة بالسويس لنشر التصوف ومحاربة التطرف

افتتح شيخ الطريقة العزمية، محمد علاء الدين ماضي أبي العزائم، رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ساحة ومقر للطريقة العزمية، ومحمد ماضي أبي العزائم بعزبة البطراوي بحي الجناين بمحافظة السويس وبرفقته المستشار محمود زرزور وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالسويس والدكتور عبد الحليم العزمي الأمين العام للاتحاد العالمي للطرق الصوفية.

نشر التصوف الإسلامي ومحاربة التطرف والإرهاب

ويأتي تدشين الساحة العزمية لأجل نشر التصوف الإسلامي، ومحاربة التطرف والإرهاب من خلال استقدام عدد كبار من علماء الأزهر الشريف والتصرف لتعريف الناس بالمنهج الإسلامي الوسطي والتأكيد على دور التصوف في نشر المحبة والأخلاق.

وتحدث الشيخ علاء الدين أبي العزائم، عضو المجلس الأعلى للصوفية، في الاحتفال عن الآداب التي يجب ابتاعها والسير على نهجها مع أبنائنا أملاً في استعادة الآداب المحمدية والأخلاق الفاضلة لأبناء الأمة الإسلامية، وأكد أهمية الصدق والأمانة في أمن واستقرار المجتمعات والمعاملة الحسنة جنبا إلى جنب مع العبادة الخالصة للآباء مع أبنائهم حتى تتكون الجماعة الصالحة المصلحة التي يفرح بها سيدنا محمد رسول الله.

احتفال الطريقة العزمية بمولد خير البرية

جاء ذلك في احتفال الطريقة العزمية بمولد خير البرية صلى الله عليه وسلم الذي أقيم بساحة الطريقة العزمية وحضره الدكتور جمال آمين منصور خبير التنمية البشرية، والدكتور أيمن أبو الخير داعي آل العزائم بمصر، وجمع كبير من أبناء الطريقة العزمية بالسويس وأبناء الطرق الصوفية والمحبين للتصوف.