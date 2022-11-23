سفاح الشتاء.. 3 فئات أكثر عرضة للاختناق والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون

أصبح فصل الشتاء مرتبطًا لدى البعض بحالات التسمم التي تحدث نتيجة تسرب الغاز، وبخار الماء أثناء الاستحمام، وغيرها من الأمور التي قد تتسبب في وفاة البعض، وتُعرف بـ«القاتل الصامت» كونها تحدث في صمت وترتبط جميعها بعدم وجود تهوية جيدة نتيجة غلق النوافذ بسبب الصقيع.

«أول أكسيد الكربون هو سفاح الشتاء والقاتل الصامت لضحاياه» بتلك الكلمات وصفت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، لأن الغاز له خطورة شديدة حيث ليس له لون أو رائحة وقابل للاشتعال.

مصادر التسمم في الشتاء

وعددت أستاذ السموم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أولها الحرائق في المناجم إلا أن العاملين في تلك الأمور مدربون على الإسعافات الأولية فبالتالي لا تحدث مضاعفات كبيرة لهم.

تحذير للعاملين في الجراجات من التسمم

وأوضحت أن العاملين في الجراجات معرضون للمخاطر أيضًا، لأنهم يغلقون النوافذ جيدًا في الشتاء ويقيدون المواتير من أجل التدفئة وينتج عنها أول أكسيد الكربون الذي يبقى في المكان بسبب غلق المنافذ جيدًا ويسبب التسمم.

التسمم من تسريب الغاز وأول أكسيد الكربون في المنازل

وأشارت إلى أن النقطة الأخيرة تتمثل في تسريبات الغاز وأول أكسيد الكربون في المنازل، حيث إن بعض السخانات والدفايات والبوتاجازات لا تعمل بشكل جيد وتسبب تسريبا ينتج عنه حالات الاختناق والتسمم.

نصائح لتجنب تسمم المنازل

ونصحت بعدم غلق فتحات التهوية في البيوت الخاصة بالغاز، بالإضافة إلى ترك الشباك مفتوحًا عند استعمال البوتاجاز أو السخان في حالة عدم وجود فتحات للتهوية.

علاج تسمم الشتاء

وأكدت أن أعراض تسمم الشتاء تتمثل في «صداع غثيان، دوخة، تشنجات»، وفي حال حدوث ذلك يتم التوجه فورًا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.