مدير معهد القلب: 26% من المصريين مصابون بـ«القاتل الصامت»

قال الدكتور محمد عبدالهادي، عميد المعهد القومي للقلب، إن أمراض القلب تمثل السبب الأول في معدل الوفيات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه وفقا لآخر إحصائيات أجريت في هذا الشأن، تعد مصر في صدارة الدول التي تعاني من أمراض القلب، و26% من المصريين مصابين بما يعرف باسم «القاتل الصامت».

26% من المصريين مصابين بـ«القاتل الصامت»

وأضاف عميد المعهد القومي للقلب، في حديثه لـ«الوطن»: «عددنا 100 مليون مواطن، أي لدينا 35 مليون مواطن مصابين بارتفاع ضغط الدم، ودي نسبة تخض»، وارتفاع ضغط الدم يُطلق عليه القاتل الصامت وجزء كبير من المصابين به لا يعرفون أمر إصابتهم من الأساس، لافتًا إلى أن المرض له عديد من الأسباب، ويأتي في المقام الأول العادات الغذائية غير السليمة، وعوامل أخرى كالعوامل الوراثية وعدم ممارسة الرياضة، و«رتم» الحياة السريع والعصبية والوزن الزائد.

أسباب الإصابة بـ«القاتل الصامت»

وأكد «عبدالهادي»، أن العادات الغذائية غير السليمة، هي المتهم الأول في المشكلات الصحية لدى المصريين: «نواجه في الأعياد بشكل عام، مشكلة في النبطشيات بسبب لجوء المصريين لتناول الرنجة والملوحة والفسيخ، وهي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بنسبة كبيرة، وإحنا لما كنا أطباء صغيرين كنا بنهرب من نبطشية عيد الفطر المبارك والعيد الكبير وشم النسيم، لأن كل الناس بتبقى واكلة فسيخ وملوحة وضغطها عالي، بالإضافة لحالات التسمّم، وبنحط إيدينا على قلبنا في الأعياد».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105، والمخصص لتلقي كافة الاستفسارات والرد عليها من مصادرها الرسمية.