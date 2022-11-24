طرح 175 قطعة من ممتلكات مارلين مونرو الشخصية في مزاد علني الشهر المقبل

أعلنت دار مزادات «جوليان» الأمريكية، عن طرح أكثر من 175 قطعة مرتبطة بأيقونة هوليوود مارلين مونرو للبيع بالمزاد، والذي سيقام الشهر المقبل، ومن بين تلك القطع بطاقة مكتوبة بخط اليد من تشارلز ستانلي جيفورد، الذي ثبت مؤخرًا أنه والد «مونرو» عن طريق اختبار الحمض النووي، وفقا لما نشره موقع «بيبول» الأمريكي.

وتشير دار المزادات إلى أن البطاقة ستباع بمبلغ 2000 دولار إلى 3000 دولار، ويظهر عليها فتاة صغيرة تقف على علامة موسيقية، وبداخلها ملحوظة مكتوبة بخط اليد، جاء فيها: «عزيزتي مارلين»، وتلتها رسالة مكتوبة مسبقا: «هذه الملاحظة الصغيرة المبهجة تأتي خصيصًا لتقول إن الكثير من الأفكار والرغبات معك كل يوم»، ثم وقعها باسمه.

مؤرخ حياة مارلين مونرو: البطاقة تجيب عن حقيقة معرفتها بوالدها البيولوجي

قال سكوت فورتنر، مؤرخ حياة مارلين مونرو، عن البطاقة المعروضة ضمن المزاد: «هذه البطاقة هي الأداة المادية الوحيدة المعروفة التي تثبت أي اتصال بين جيفورد وابنته الشهيرة»؛ إذ يعتقد أن جيفورد سلم البطاقة بنفسه إلى «مونرو» في أثناء وجودها بالمستشفى.

وأوضح: «اكتشفت البطاقة بالصدفة فقط بينما كنت أعد أرشيف مارلين الشخصي للمزاد في مزادات جوليان، هذا هو الدليل الوحيد المعروف الموثق لعلاقة بين مونرو وجيفورد، وهو ما يحل لغز ما إذا كانت تعرف والدها البيولوجي أم لا».

ويعتقد «فورتنر» أن «جيفورد» لم يرغب في إثارة غضب زوجته وأطفاله، بالسماح لـ«مونرو» بأن تكون جزءًا من حياته.

من 30 إلى 80 ألف دولار.. بيع ممتلكات مارلين مونرو في مزاد علني

تشمل العناصر الأخرى في مجموعة «مونرو» العديد من منتجات التجميل مثل أقلام أحمر الشفاه، والرموش الصناعية، وظلال العيون الخاصة بها، بالإضافة إلى العديد من الفساتين التي كانت ترتديها ورسائل مراسلة مختلفة، وصور، ودفتر شيكات شخصي، وبطاقة عضوية نقابة ممثلي الشاشة الأخيرة، وملف طبي يتعلق بجراحة التجميل التي خضعت لها، وتتراوح أسعارها من 30 إلى 80 ألف دولار، وفقا للبيان الصادر عن دار المزادات.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة مارتن نولان، في بيان: «منذ ما يقرب من عقدين من الزمان مثل جوليان بفخر إرث وتقاليد نجمة هوليوود الأكثر تألقاً وشهرة مارلين مونرو»، متابعا: «في هذا المزاد قمنا برعاية مجموعة واحدة من أكثر مجموعات مارلين التي تم الحديث عنها، مع أكثر من 175 عنصرًا استثنائيًا تم اكتشافها من أرشيفها الشخصي مثل الاتصالات الكتابية المعروفة فقط من والد مارلين إلى الملابس التي ترتديها في أكثر إطلالاتها شهرة على الشاشة وخارجها».