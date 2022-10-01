فيلم مارلين مونرو الجديد يثير الجدل بعد عرضه: يدعو للاكتئاب والإحباط

تسبب فيلم مارلين مونرو الجديد، الذي يعرض على منصة نتفليكس العالمية تحت اسم «blonde» والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة جويس كارول، في حالة من الجدل، بسبب بعض الانتقادات التي تعرض لها من قبل نقاد عالميين، حسب ما نشره موقع مجلة بيبول الأمريكية.

ورفض بعض النقاد أبرزهم آن هورناردي، وجريس راندولف، فيلم مارلين مونرو الجديد، مؤكدين أنه يحمل كثيرًا من التضليل، وتصوير نجمة هوليود بأنها تستمتع بكونها ضحية من خلال التركيز على المآسي التي تعرضت لها، دون التركيز على موهبتها وما تمتعت به من نِعم كثيرة، الأمر الذي يثير الاكتئاب والإحباط.

فيلم مارلين مونرو الجديد عن قصة حياة نجمة هوليود

ووصفت الناقدة مانوهلا دارجيس في مقال بمجلة نيويورك تايمز، فيلم مارلين مونرو، بأنه ملئ بالبذاءة والسوقية، وقام باستغلال نجمة هوليود بطريقة سيئة للدرجة التي كانت ستجعلها تعاني إذا ما كانت على قيد الحياة ورأت هذا العمل.

آنا دي أمارس تجسد شخصية مارلين مونرو

فيلم «blonde» من إنتاج النجم العالمي براد بيت، وإخراج أندرو دومينيك، وتجسد شخصية مارلين مونرو، الفنانة آنا دي آمارس، التي ذكرت في تصريحات لها نقلتها عنها وسائل إعلام أمريكية، بأن روح النجمة الراحلة كانت تحيط بهم في الاستديو خلال تصوير الفيلم.

وقالت الممثلة الكوبية آنا دي أمارس، إنها شاهدت الكثير من الأفلام للنجمة الراحلة التي تجسد سيرتها الذاتية، وشعرت بالخوف وعدم الأمان خلال تصوير الفيلم، وهو ما دعا المخرج أن يطلب منها استغلال هذا الإحساس لصالح الفيلم.

جدير بالذكر أن مارلين مونرو ولدت عام 1926 ورحلت عن عمر ناهز الـ 36 عامًا في عام 1962، وعاشت حياة مليئة بالصعاب رغم شهرتها التي تجاوزت الحدود وتحقيقها نجاحًا عالميًا بدأت أولى خطواته قبل نهاية الأربعينيات في القرن الماضي.