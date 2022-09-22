بطلة فيلم «Blonde»: شاهدت أفلام مارلين مونرو مئات المرات

أيام قليلة تفصل الجمهور عن مشاهدة الفيلم المنتظر «Blonde» على منصة «نتفليكس» في 28 سبتمبر الجاري، بعد عرضه الأول في الدورة السابقة من مهرجان فينيسا السينمائي.

وكشفت بطلة الفيلم آنا دي أمارس عن تفاصيل تجسيدها لشخصية أيقونة السينما الأمريكية مارلين مونرو، خلال الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أندرو دومينيك.

وقالت آنا دي أمارس في حوارها مع مجلة «AnOther»، إن خلال فترة إنتاج «Blonde»، شاهدت بعض أفلام مارلين مونرو «مئات المرات» على حد تعبيرها، موضحة: «المخرج أندرو دومينيك كان لديه شاشتين، مارلين الحقيقية في مشهد وأنا في المشهد الآخر، كل التفاصيل وكل الزوايا يجب أن تكون متماثلة تمامًا، لذلك كنت أشاهد هذه الأفلام مئات ومئات المرات».

آنا دي أمارس: استغلينت إحساسي بالخوف وعدم الأمان في تجسيد الشخصية

اعترفت الممثلة الكوبية، بأنها عانت كثيرًا من الخوف وانعدام الأمان في أثناء تصوير الفيلم، وطلب منها المخرج توجيه هذه المشاعر إلى الفيلم والاستفادة منها في أداء «مونرو»، مؤكدة: «شعرت في مواقف عديدة بالضعف ليس فقط في المشاهد الصعبة، كانت العملية برمتها مربكة بالنسبة لي».

وتابعت: «اعتقدت في معظم الأوقات أنني أخطأت في أحد المشاهد، وأتسائل ما رأي الممثلون الأمريكيون بي؟، إنهم يعرفون هذا الشخص أفضل مني، لقد نشأوا معها، ما الذي يفكرون فيه بشأن لهجتي، شعر أندرو بهذا الانزعاج وأخبرني على الفور أن هذا هو ما كانت تشعر به مونرو».

وأوضحت: «كانت تشعر بعدم الأمان وعدم الاستعداد، وكانت تتعرض للحكم عليها والتقليل من قيمتها طوال الوقت، لذلك كان علي أن أثق في أن مشاعري إلى كانت تضيف لأدائي للشخصية».

تفاصيل فيلم «Blonde»

فيلم «Blonde» من تأليف وإخراج أندرو دومينيك، مقتبس من رواية للكاتبة جويس كارول أوتس بنفس الاسم إصدار عام 2000، ويتناول حياة ومهنة الممثلة الأمريكية مارلين مونرو التي تجسدها آنا دي أرماس، كما يضم فريق العمل عددا من النجوم من بينهم أدريان برودي، بوبي كانافال، كزافييه صموئيل وجوليان نيكولسون.