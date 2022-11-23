30 نوفمبر.. استكمال محاكمة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري

أجلت محكمة جنح الدقي، اليوم، محاكمة هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري، لجلسة 30 نوفمبر للاختصاص.

تصريحات تليفزيونية أهانت فيها الرجل المصري

في وقت سابق، أدلت هبة قطب بتصريحات تليفزيونية، أهانت فيها الرجل المصري، بما اعتبره البعض إهانات بالغة واستخدمت عبارات، وأوصاف لا تليق، وتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وتنمر على الرجل، وتحريض على هدم الأسرة المصرية، وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وصورته بأنه مجتمع منحرف، تنتشر فيه الفسق والرذيلة، وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامي أشرف ناجى في دعواه.

محام المشكو في حقها يدفع بعدم الاختصاص المكاني

كان قد دفع محام المشكو في حقها، بعدم الاختصاص المكاني، وانكر دفاع المشكو في حقها تلك التصريحات، لافتا إلى عدم مشاهدة تلك الحلقة التلفزيونية.

وجاءت تصريحات الدكتورة هبة قطب، وفقا لما ذكره المحامي أشرف ناجي مقيم الدعوى، كالتالي: «أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.. الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا».