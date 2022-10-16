تأجيل أولى جلسات محاكمة هبة قطب في «إهانة الرجل المصري» لـ16 نوفمبر

أجلت محكمة جنح الدقي، أولى جلسات محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية، وتنمرًا على الرجل المصري وتحريضًا على هدم الأسرة المصرية، بحسب تصريحات تليفزيونية لها، لجلسة 16 نوفمبر، للاختصاص الرقمي.

وجاء في أوراق القضية، قيام هبة قطب بالتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة، وأدّت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.

وأضافت أوراق القضية، حسب ما تقدم بها أشرف ناجي، أنّ هبة قطب ظهرت، خلال تصريحات تليفزيونية، وصرحت بأنّ الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.