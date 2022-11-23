«الداخلية» تستقبل وفدا من المعنيين بالإعلام الأمني من الدول العربية

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة، وحرصها على تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لدعم رسالة الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، استقبل قطاع الإعلام والعلاقات، وفداً يضم المعنين بالإعلام الأمني بعدد من الدول العربية الشقيقة، على هامش زيارتهم السنوية للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب.

الوفد يتفقد الإدارات المختلفة في القطاع

وحسب بيان وزارة الداخلية، تفقد الوفد الإدارات المختلفة بالقطاع، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها، وتهدف في المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والمعلومات المتصلة بالوضع الأمني بالبلاد، في إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية كاملة، وحرصها على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية المهمة، وإحاطة الرأي العام علماً بجهود الوزارة في مُختلف المجالات.

وأشاد الحضور خلال الزيارة بما شاهدوه من تطوير وتحديث في منظومة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وأثنوا على دورها في إبراز جهود مختلف القطاعات الشرطية للرأي العام.

وأكدوا حرصهم على الاستفادة من خبرات قطاع الإعلام والعلاقات، وبخاصة فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعي الأمني لدى المواطنين.