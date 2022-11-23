خبير اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: أمريكا تريد السيطرة والهيمنة الكاملة على السوق النفطية

قال نبيل جمعة الخبير الاقتصادي، إن أمريكا تريد السيطرة والهيمنة الكاملة على السوق النفطية في العالم، فالولايات المتحدة والدول الغربية كانت لا تقبل في السابق تحديد الأسعار، وتقول دائما إن السوق من يحدد أسعار النفط، واليوم هذه الدول الغربية في ورطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «الدول الغربية أصبحت تريد فرض هيمنتها على روسيا في سوق النفط، لكن روسيا لا تقبل هذا، لأن كل الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد روسيا وغيرها من الدول تسبب أزمة».

وتابع: «لذلك السوق النفطي يعاني من اليد الخفية التي تحاول اللعب في الوقت الحالي، ولابد أن تظل الأسعار معرضة للعرض والطلب، ولا تتحكم به الهيمنة الأمريكية».

واستطرد: «ما تريده أمريكا يتسبب في انفلات كبير لأنه في مؤتمر أوبك كانت هناك موافقة على أسعار مناسبة بين 120 و100 دولار، وأمريكا كانت تبيع النفط وقت الحرب العراقية بـ140 دولارا، واليوم أوبك تتكلم عن سعر يتراوح بين 100 و120 ما لا ترغب فيه أمريكا، ما زالت اليد الخفية الأمريكية تحاول التحكم في الأسعار».