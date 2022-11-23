قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «المحكمة البريطانية ترفض استفتاء ثانيا في اسكتلندا»

عرضت النشرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «المحكمة العليا البريطانيه ترفض استفتاء ثاني في إسكتلندا»، وقال التقرير إنه بعد أشهر من الجدل المحتدم والمناوشات السياسية اصطدم حلم اسكتلندا بالانفاصل عن المملكة المتحدة مجددا بقرار المحكمة العليا البريطانية الذي قضى بعدم امتلاك البرلمان الاسكتلندي صلاحيات إجراء استفتاء ثاني بشأن الاستقلال.

وأضاف التقرير: «هذا الحلم الذي طالما راود رئيسة وزارء اسكتلندا وزعيمة الحزب الوطني القومي، وسخرت له جهودها لتحقيقه، وحددت له 9 أكتوبر 2023 موعدا لإجرائه؛ يبدو أنه لن يتحقق».

وتابع: «ولم تكن هذه المساع الأولى لاسكتلندا للاستقلال عن بريطانيا، ففي عام 2014 توجه الأسكتلنديون إلى استفتاء جاءت نتيجته مخيبة لآمال القوميين حيث اختار 55% البقاء في الممكلة المتحدة مقابل 44% للاستقلال، غير أن هذه النتائج لم تثني رئيسة الوزراء عن مواصلة حملتها للحصول على الاستقلال، حيث أكدت مرارا أن حلك اسكتلندا المستقلة سيحول بلادها إلى دولة أكثر ثراء، وعدل وسعادة ولكنها وبعد صدور المحكمة العليا البريطانية أعلنته احترامها للقرار رغم شعورها بخيبة الأمل».