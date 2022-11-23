محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر اسكتلندا

قال كامل الحواش، الكاتب والمحلل السياسي، إن انفصال اسكتلندا عن بريطانيا، لا يفضله كل الاسكتلنديين، إذ إن استطلاعات الرأي، كانت في الماضي، وفي آخر استفتاء عام 2014، صوت الاسكتلنديون على البقاء في المملكة المتحدة، وتم الاتفاق على أن هذا سيكون لجيل على الأقل، لكن موضوع الخروج من أوروبا، عارضه الاسكتلنديون وكان القرار للمملكة المتحدة.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بريطانيا العظمى مكونة من انجلترا وويلز واسكتلندا، يضاف لها أيرلندا الشمالية، عندما نتحدث عن المملكة المتحدة، موضحا أن اسكتلندا تشعر وخصوصا الحزب الوطني، بأنها يمكنها أن تبلي بلاء حسنا لأكثر مما هي عليه الآن، وأن يكون الاقتصاد أقوى، ويستعملون مواردهم أكثر، لذلك أرادوا البقاء في الاتحاد الأوربي وبخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يشعرون أن ذلك ليس في مصلحة الاسكتلنديين.

وتابع المحلل السياسي: «دستوريا من أراد الخروج عليه أن يحصل على إذن من البرلمان البريطاني، وليس البرلمان المحلي، حتى يتم طرح هذا الاستفتاء وما قالته المحكمة بإنه يجب موافقة البرلمان البريطاني هو أمر صحيح ولن يتم الاستفتاء دونه».