خبير عقاري: الطفرة الحادثة في البنية التحتية سبب التقدم الصناعي والزراعي

قال المهندس محمد عبدالرؤوف، الخبير العقاري، إن الطفرة الحادثة في البنية التحتية سبب التقدم الهائل في مجال الزراعة والصناعة والنقل، موضحا أنه ما حدث لم يتخيله أحد.

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر فيها فجوة كبيرة في المستشفيات والطرق وفي ربوعها كاملة من أسوان للإسكندرية، وأول التغيير كان في الطرق، وما يخص البناء وشركات التشييد تطور تطورا ملحوظا وشهد له الجميع بالداخل والخارج.

واستطرد: «الصناعة تجر كل الصناعات المحيطة مع وجود سلم اجتماعي، كما أن صناعة البناء بها 4 ملايين شخص يعمل بهذه المشروعات، وكان لابد أن يشاركوا في البناء لفتح أكبر قدر من البيوت كما نحتاج إلى الدخول في التطور النوعي في المنشآت».