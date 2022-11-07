«فيكسد جروب» تعلن استراتيجيتها للمشاركة في المشروعات القومية

أعلنت المجموعة الوطنية «فيكسد جروب»، المتخصصة فى التكنولوجيا وأمن المعلومات، دعمها للمشروعات الاستراتيجية القومية داخل مصر، وبناء وتطوير منتجات كاملة بأيادٍ مصرية والتوافق مع استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية، وحرصها على توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محلياً، واستمرارها فى بناء وتصميم منتجات تكنولوجية مصرية قادرة على المنافسة عالمياً، حيث تتبنى المجموعة استراتيجية واضحة فى السنوات القادمة لتكثيف تصميم وبناء منتجات مصرية قادرة على التصدير وإتاحتها فى مشروعات عالمية.

وقال المهندس محمود توفيق، الرئيس التنفيذى لمجموعة فكسيد جروب، إن المجموعة تدعم رؤية الدولة فى تشجيع القطاع الخاص، لتعظيم المنتج المحلى وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات، والاعتماد على تكنولوجيا يتم تطويرها بأيادٍ مصرية متوافقة مع المعايير العالمية، لتصديرها لتعظيم عائدات العملة الأجنبية، بهدف الوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار الذى وجَّه به الرئيس السيسى.

وأضاف توفيق، فى بيان: «حرصت المجموعة على تطوير كافة عناصر العمل، وإتاحة قدرات جديدة لتستوعب متطلبات واحتياجات المجتمع المصرى، وتحديداً فى قطاع الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تطوير منصات رقمية متكاملة قادرة على أن تستوعب كافة الخدمات التى تقدم للمواطن المصرى بشكل سهل وميسر وآمن، منها بناء منصة الهوية الرقمية التى من خلالها يستطيع المواطن الحصول على الخدمات بشكل يضمن الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات المقدمة، وكذلك كافة الحلول التقنية التى تم تطويرها بالكامل بعقول شباب مصرى قادر على المشاركة فى هذا الإنجاز الوطنى، بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة ضمن المنظومة».

وأكدت المجموعة الوطنية «فيكسد جروب» مشاركتها فى عدد كبير من المشروعات الوطنية والاستراتيجية، مشيرة إلى أن أبرز هذه المشروعات منصة مصر الرقمية، التى تم بناؤها بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتى تعد تجربة رائدة، حيث إنها تمت بمنتجات وخبرات وطنية، بالإضافة إلى المشاركة فى بناء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للحصول على الخدمات، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة تخطى الـ1٫5 مليون طلب فى الفترة الأخيرة.