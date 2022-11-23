خبير اقتصادي: المشروعات القومية تخلق فرص العمل وتُزيد الناتج المحلي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنّ ما يعزز قوة أي اقتصاد هو قدرته على الإنتاج، لذلك عملت مصر على إنشاء بنية تحتية في آخر 8 سنوات تستوعب المشروعات الاستثمارية، إلى جانب مد المشروعات القومية كشبكات الطرق وشبكات الطاقة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات أُطلقت عليها في إحدى الفترات الماضية بأنها تمثل مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص.

خلق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية التي قامت بها الحكومة ونشهدها اليوم هي ترجمة لما حدث بآخر 8 سنوات، حيث إنه كان من الصعب على القطاع الخاص أن يقوم بها، متابعًا أنه تم استحداث بنية تحتية، إلى جانب خلق التكامل من خلال مبادرة «ابدأ» والذي نلمسه عن طريق دعم الدولة للقطاع الخاص.

مشروع «حياة كريمة» يستهدف أكثر من 60%

وتابع، أننا شهدنا مشروعات صناعية بمشاركة بين قطاعي الحكومة والخاص، كالمشروعات المنتجة للمعدات الثقيلة، وأخرى خاصة بالغزل والنسيج وغيرها، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تترجم فكرة التكامل وليس المزاحمة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن نتائج تلك المشروعات أصبحت ملموسة للجميع من خلال خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل نسب البطالة، وهذا يعود بالإيجاب على مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن «حياة كريمة» تحولت من مبادرة إلى مشروع قومي يستهدف أكثر من 60% من المواطنين في القرى والريف المصري للارتقاء بمستواهم المعيشي، متابعًا أننا شهدنا النمو الاقتصادي الذي طال كل القطاعات من خلال مشروع «حياة كريمة».