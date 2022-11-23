وزير الأوقاف لـ نشأت الديهي: مساجد مصر استعادت الوسطية بصورة غير مسبوقة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكبير للائمة، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيس اليوم، واقع المساجد المصرية، التي استعادت الوسطية بصورة غير مسبوقة، إذ أن الاقبال على مجلس الفقه في مسجد الإمام الحسين، أو مسجد السيدة نفسية، أو مسجد مصطفى محمود، أو في مختلف المحافظات منقطع النظير.

دروس الواعظات أحدثت نقلة كبيرة في الدعوة

أضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن دورس الواعظات، أحدثت نقلة كبيرة في الدعوة، كما أن إقبال الشعب المصري على المساجد غير مسبوق، «غير مسبوق التفاف المصريين حول المنهج الوسطي في المساجد، وهذا دليل على تدين الشعب المصري»، والوزارة سدت الفراغ الذي كانت تستغله بعض الجماعات.

الوزارة سدت الفراغ الذي كانت تستغله بعض الجماعات

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة من خلال الدروس العلمية، ومراكز الثقافة الإسلامية ومقارئ الأئمة، استطاعت أن تسد الفراغ الذي كانت تستغله بعض الجماعات، كما أن أموال الوقف محصنة، ونعمل على استرداد حق الوقف، بدون أي تسامح مع أي معتدي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بسرعة تنفيذ 393 حكم نهائي صادر لصالح وزارة الأوقاف، مطالبًا بمتابعة دورية لتنفيذ هذا الأحكام، معقبًا: «الرئيس السيسي قال ده مال ربنا، وأنا مؤتمن عليه».