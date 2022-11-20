وزير الأوقاف أمام «خارجية النواب»: انتهينا من ترجمة معاني 20 جزءا من القرآن للغة العبرية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنَّ الوزارة انتهت من ترجمة 20 جزءا من القرآن الكريم باللغة العبرية، مبينًا الهدف من الترجمة باللغة العبرية أنَّ هناك من المستشرقين اليهود ترجموا القران وهناك أخطاء كبيرة تصل للانحراف بالمعني فكان لابد من الترجمة بالعبرية.

علي جمعة يستعرض دور «الأوقاف» في نشر الفكر الوسطي دوليًا

وأضاف «جمعة»، خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لاستعراض دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي على المستوى الدولي أنَّ «خطبة الجمعة الآن تكون في كثير من الأحيان بث مباشر أو مسجلة وتذاع في عدد كبير من الدول، كما توجد الآن مسابقة للقرآن الكريم بموسكو، وبدأنا في أكاديمية للأوقاف بعدد من الندوات لأشقائنا في السودان، وعدد من الدول الأفريقية وغير الأفريقية»، كاشفًا عن تنظيم دورة لكبار الائمة بدولة الجزائر الأسبوع المقبل، وهي دورة لمدة أسبوعين.

مصر رممت المعبد اليهودي على نفقتها

وقال وزير الأوقاف إنَّ الوزارة أصدرَت عددًا كبيرًا من الإصدارات وصلت لـ300 إصدار، منها 40 كتابًا مطبوعًا في الهيئة العام للكتاب، متابعًا «لقد أكّدنا للمسؤولين في الأمم المتحدة أنَّ الدولة المصرية رممت المعبد اليهودي على نفقتها، رغم أنَّه لا يُستخدم، ولكن احترامًا لعقائد الآخرين، وترميم الكنيسة المعلقة أيضًا، وهذا يعطي صورة للتسامح في مصر».

ولفت إلى أنَّ حماية دور العبادة ليست فقط للديانات السماوية ولكن أيضًا لباقي العقائد، وأنَّ احترام العقائد هنا، يجعل الآخرين في بلادهم يحترمون عقائدك، متابعًا أنَّه «لا إكراه في الدين ولا على المعتقد، ولكن في التيارات المتشددة، يضعون أنفسهم حكام ومحاسب، ولا أحد يمتلك القدرة على تحديد من يدخل الجنة أو النار، لأن هذا أمر يخص الله وحده».