وزير الأوقاف: التسامح ليس تنظير بل تطبيق على أرض الواقع 

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التسامح لا يمكن أن يكون تنظير دون أن يجد تطبيق في الواقع، مشيرا إلى أن الإسلام يعلي تعاليم المسيح لأجل الأقباط ويكرمون لأجلنا الإسلام.

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته مؤتمرا مكتبة الإسكندرية الذي تنظمه تحت عنوان «التعايش والتسامح وقبول الآخر.. نحو مستقبل أفضل»، المنطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الخميس بعد غد، أنه يجب على الكل معرفة أن الدين للديان، ولو شاء ربكم لوحّد الناس.

وزير الأوقاف: رسالة الأديان تُجمع على التسامح

ووجه كلمته إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قائلا: «هذه بيوتكم وهذه بيوتنا متجاورين وهذه قبوركم وهذه قبورنا متجاورين أيضاً» موجها كلمته للجميع: «عيشوا كما يرتضي كراما».

واستكمل: رسالة الأديان تُجمع على التسامح، ورسالتنا أن نعمل معًا على نشر القيم الروحية والاجتماعية والإنسانية الراقية، بما يحقق خير البشرية جمعاء ويسهم في صنع السلام العالمي.

وزير الأوقاف: أهمية تحول ثقافة التعايش لثقافة شعبية

وأكد أننا من خلال هذا المؤتمر نبعث رسالة داخلية لعلماء الدين والمثقفين والمعلمين بأهمية أن تتحول ثقافة التعايش لثقافة شعبية في مختلف المجالات مع أبنائنا في المدارس والمساجد والكنائس، أما الرسالة التي نقدمها للعالم كله هي نفس الرسالة التي أرسلتها مصر في مؤتمر المناخ وهي دعوة للعمل معا لصالح الإنسان لكونه إنسانًا، وأن نواجه خطابات الكراهية والتمييز.

واختتم أن التجاوز تجاه المحددات الكونية خطرًا بالغًا، فنحن نحتاج أن نحقق سلامًا مع الكون، وأن يكون التسامح داخل الأسرة، ومع الزملاء، داخل الدين الواحد، مع الأديان المختلفة أيًا كانت، ولا يمكن أن يكون التسامح نظريًا فقط دون أن يجد تطبيقًا على أرض الواقع.