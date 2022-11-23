وزير الأوقاف: أشكر الرئيس على اهتمامه بتأهيل الأئمة علميا وثقافيا

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه البالغ بتأهيل الأئمة تأهيلًا علميا وثقافيا عاليا، ودعمه الكبير في ذلك، وصولا لخطاب ديني وسطي مستنير.

كلمة وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف في تغريدة له عبر «تويتر»: «يشرفني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمام سيادته البالغ بتأهيل الأئمة تأهيلًا علميا وثقافيا عاليا، ودعمه الكبير في ذلك وصولا لخطاب ديني وسطي مستنير، يقوم على إعمال العقل، في فهم صحيح النص في ضوء ثوابت الشرع الشريف».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع بوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الأئمة».

ووجه الرئيس، بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة، بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني، المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة، وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل.

خطة وزارة الأوقاف

وعرض الدكتور مختار جمعة، خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للأئمة، إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفيعة المستوى، التي ستخصص لنخبة مختارة من أكثر الأئمة تميزا، فضلاً عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأهم الدورات التي قدمتها الأكاديمية للأئمة والواعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم.