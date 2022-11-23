ذعر رهيب.. كاميرات المراقبة ترصد أضرار زلزال تركيا

أظهرت مقاطع فيديو مسجلة بواسطة كاميرات المراقبة في إسطنبول الأضرار التي لحقت بالمدينة، إثر زلزال ضرب المدينة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتسبب في حدوث أضرار بمكاتب تجارية ومخازن مواد غذائية ومحلات تجارية أخرى، وفقا لشبكة «العربية.نت».

كاميرات المراقبة تظهر اختباء موظفين أسفل طاولاتهم

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى، اختباء موظفين في مكتب تجاري أسفل طاولاتهم، في حالة ذعر أثناء حدوث الزلزال، وتصرفهم هذا أنقذهم من سقوط محتمل لأسقف مستعارة عليهم، إضافة إلى تحطم مواد زجاجية بالكامل.

أثار الزلزال مخاوف سكان المدينة، التي تعد ثاني أكبر مدن البلاد، وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان اسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة لهما.

إصابة العشرات وحدوث أضرار مادية جراء الزلزال

وبدوره، كشف مصدر في بلدية إسطنبول لشبكة «العربية.نت» عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح خطيرة جراء الزلزال، إلى جانب حدوث أضرار مادية «بسيطة» على حد تعبيره.

وتضررت بعض المباني القديمة بشكل جزئي في مدن اسطنبول وضواحي أنقرة، فيما ذكرت وزارة الداخلية التركية أن مبنى محكمة مدينة دوزجي هو واحد من بين ثماني مبان التي لحقت بأضرار إثر الزلزال.

فحص 8 آلاف مبنى مدمر

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات التركية، في وقت سابق، فحص 8 آلاف مبنى، وذلك بحثا عن الأضرار التي تسبب بها الزلزال، واضطرت السلطات لإغلاق المدارس في مدينتي «دوزجي» و«ساكاريا».

واستيقظ مواطنو غرب تركيا، صباح اليوم، في حالة من الذعر إثر زلزال وقع بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في إصابة 50 شخصا على الأقل.

وتعد تركيا من أكثر المناطق المعرضة لنشاط الزلازل في العالم، وكانت مدينة دوزجير قد شهدت حدوث زلزال بقوة 7.4 درجة في عام 1999، ويعد أسوأ زلزال ضرب تركيا منذ عقود.