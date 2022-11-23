فحص 8 آلاف مبنى وإغلاق المدارس لحصر خسائر زلزال تركيا

تستعد السلطات التركية، لفحص 8 آلاف مبنى، بحثا عن الأضرار التي خلّفها زلزال تركيا، الذي وقعّ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، واضطرت معه السلطات لإغلاق المدارس في مقاطعتي دوزجي وساكاريا.

وصباح اليوم، استيقظ سكان غرب تركيا على زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ما تسبب في إصابة 50 شخصا على الأقل، حيث جاء الزلزال على بعد نحو 170 كيلومترا شرقي إسطنبول، كبرى مدن البلاد.

فزع السكّان

وبلغت قوة زلزال تركيا 5.9 درجة - أقل من 6.1 الذي قدمته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - وكان مركزه في منطقة جولياكا بإقليم دوزجي، ورغم أنّه هزّ مدنًا أخرى مجاورة، وقالت فاطمة كولاك من سكان دوزجي لوكالة «فرانس برس»: «استيقظنا على ضوضاء شديدة وهزّة، وخرجنا من منازلنا في حالة ذعر، ونحن الآن ننتظر بالخارج».

إغلاق مدارس بسبب الزلزال

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الذي زار جولياكا، إنّ شخصا أصيب بجروح خطيرة بعد أن قفز من شرفة بدافع الذعر، وأظهرت الصور الأولية أشخاص مغطاة بالبطانيات خارج منازلهم في الصباح الباكر.

وشوهد البعض وهم يضعون البطانيات على الأرض بالخارج ويشعلون النيران للدف، وقال وزير الداخلية التركي، إنّه باستثناء عدد قليل من الحظائر المدمرة، لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة أو انهيارات مبانٍ، لكن عمليات التفتيش مستمرة.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أنّ هناك انقطاعات للتيار الكهربائي في منطقة دوزجي، وحثّت السكان على عدم الذعر، وأفادت بتسجيل 101 هزة ارتدادية، وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطًا في العالم، وكانت دوزجي واحدة من المناطق التي ضربها زلزال بقوة 7.4 درجة في عام 1999 - وهو أسوأ زلزال يضرب تركيا منذ عقود.