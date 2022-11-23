كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لـCOP27: قمة المناخ خرجت بتوصيات مهمة

قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لـCOP27، إن قمة المناخ خرجت بالعديد من التوصيات ذات الأهمية للتعامل مع التغيرات المناخية، منها برنامج عمل خفض الانبعاثات الكربونية.

لا يمكن مناقشتها خارج الإطار التفاوضي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى مناقشة تعويض الدول المتضررة وتقديم الدعم لهم، وكان إحدى الثوابت غير القابلة للتفاوض، إذ يمكن مناقشة ذلك خارج إطار المفاوضات.

نصر: الموضوعات دي فنية بتحتاج سنة من المشاورات

وتابع: «قدرنا ندفع من أول السنة بضغط جامد أننا نحطها على أجندة التفاوض ونطلع بنتيجة، ودي من المرات القليلة التي تدرج بند تفاوضي ثم الخروج بنتيجة لتفعيل الصندوق على مدار عام كامل، وفيها يجرى الاتفاق على آليات تفعيل الصندوق، ومن سيساهم فيه ومجلس إدارته، والموضوعات دي فنية بتحتاج سنة من المشاورات».

وأوضح أن قمة المناخ شهدت حضور أكثر من 100 رئيس دولة، الأمر الذي لم يحدث إلا في 3 قمم سابقة.