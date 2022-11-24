فوائد مذهلة لنبات «الرجلة».. يقتل السرطان ويقلل الوزن ويقي من أمراض القلب

كشفت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية في جامعة كفر الشيخ، أن لنبات الرجلة فوائد عديدة، تعود بالنفع علي صحة الإنسان، وذلك لما تحتويه من عدد من المركبات مثل فلافونيدات، وقلويدات، وكومارينات، وجلوكوزيدات قلبية، وحامض الهيدروسينات، ونترات البوتاسيوم، وكولوريدات البوتاسيوم، وجميعها لها من عوامل صحية تفيد القلب.

فوائد عديدة للرجلة

وأشارت الدكتورة لمياء لطفي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن نبات الرجلة يحتوي على أحماض «أوميجا 3» الدهنية، وهي التي تعمل علي خفض الكوليسترول الضار في الجسم، كما لها دورا فاعلا للعمل على توازنه، وكذلك تقليل الإصابة بمرض القلب.

كما تعمل الرجلة على تقوية العظام لدي الإنسان، لما تحتويه من عناصر «الحديد، والكالسيوم، والمغنسيوم، والمنجنيز»، وكذلك خفض مستوى السكر في الدم، والدهون الثلاثية.

الرجلة تساعد في علاج الربو

وأوضحت أستاذ التغذية والاقتصاد المنزلي، أن الرجلة تعمل على علاج الربو لدى الإنسان، ونضارة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد لدى البشر، وخاصة في مراحل الشيخوخة.

ونوهت إلى أنه الرجلة تعد نظاما غذائيا جيدا وصحيا، يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، كما تحتوي على مركب البيتا كاروتين، الذي يعمل علي مقاومة أمراض السرطان.