استشاري تغذية: ابتلاع فصوص الثوم على معدة فارغة من أسوأ العادات

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه من الضروري دعم المناعة باحتياجات الجسم الأساسية، وذلك من خلال ثلاثة أشياء مهمة غذائيا لبناء جسم صحي منها، الطاقة، وتعد النشويات من أكثر المصادر أمنا التي تمد الجسم بالطاقة، مثل الخبز، موضحا أن ربع الوجبة لا بد أن تحتوي على نشويات، ربع بروتينات، والنصف الآخر من الوجبة لابد أن يحتوي على كمية كبيرة من الخضروات والفاكهة إن وجد.

أضرار الامتناع عن وجبة العشاء

وأضاف استشاري التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، خلال حوار له في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي يعرض على شاشة «cbc»، أن معظم الأشخاص يعتقدون أن امتناعهم عن تناول وجبة العشاء واستبدالها ببعض الفواكه يعد أمر صحي، موضحا أنه من الأفضل تناول الكثير من الخضراوات في وجبة العشاء، حيث أن الفواكه تحتوي على الكثير من السكريات والذي يساعد على زيادة الوزن.

وتابع نزيه، أن البصل يعد من أفضل الخضروات التي تحتوي على هرمونات تقلل من فرص الإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى الثوم الذي يحتوي على نوع من الزيوت يسمى «أليسين»، والذي يعد من أكفأ مضادات الإلتهاب والتجلط، ومن أفضل ضوابط ضبط الدم.

أسوأ العادات الصحية

أوضح استشاري التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن من أسوأ العادات التي يقوم بها الأشخاص وهي ابتلاع بعض فصوص الثوم على معدة فارغة، مؤكدا على أن أفضل طريقة للاستفادة من الثوم، هو تقطعيه لقطع صغيرة، ويتم إضافته لطبق السلطة، أو وضعه في وجبة الإفطار مع الطماطم والفول.