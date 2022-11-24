حوار مجتمعي حول مشروع قانون المسنين قبل إقراره بمجلس النواب

عقدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ورشة عمل مساء أمس، بعنوان «حقوق المسنين والوعي المجتمعي.. حقوق لا احتياجات».

أعداد دور المسنين في مصر

وقالت النائبة نشوى الديب في بداية الورشة، إن قضية رعاية كبار السن ظلت خاضعة لمظلة العادات والتقاليد والتعاليم الدينية والشفقة والاحتياجات ولم ترتق إلى مرتبة الحقوق على غرار حقوق المرأة وحقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن أعداد دور المسنين في مصر بلغت 162 دورا فقط بينما عدد المسنين اقترب من 7ملايين مسن، فيما أكدت الدكتور هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي أن القوانين لا تكفي لتحقيق حقوق المسنين وإنما نحتاج إلى وعي مجتمعي بهذه الحقوق.

المسنون الفقراء يتعرضون للعنف بكل اشكاله

ونبهت الدكتورة أماني السيد الأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المسنين الفقراء يتعرضون للعنف بكل أشكاله ويزداد العنف لدى المسنات السيدات أكثر من الرجال وأشارت الدكتورة ثريا عبدالجواد أستاذ علم الاجتماع القانوني إلى محددات القانون المنتظر لحقوق المسنين.

وانتهي النقاش إلى إصدار عددا من التوصيات بينها «ضرورة المطالبة بحوار مجتمعي حول مشروع حقوق المسنين قبل إقرار من مجلس النواب للقانون، لاسيما وأن المسنين من حقهم أن يكون لديهم مجلس قومي بصلاحيات محددة».

حضر ورشة العمل عدد كبير من النواب والنائبات من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وممثل عن وزارة التضامن ومدير رعاية المسنين بالتضامن محمود شعبان وحقوقيين ومحامين وشخصيات عامة.