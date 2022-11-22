عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات إعادة تنظيم الأزهر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وقوفا وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، لتلبية متطلبات قطاع المعاهد الأزهرية.

شروط التعيين بقطاع المعاهد الأزهرية

وأورد مشروع القانون تعديلات تتعلق بشروط التعيين، والاعتبارات العملية الممثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق وأقرها قانون الخدمة المدنية.

تعديلات قانون الخدمة المدنية

وتأتي التعديلات التشريعية، لتتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق وأقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم، بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدر بها القانون رقم (16) لسنة 2019، ومن ثم فإنّ مشروع القانون المعروض راعى الاعتبارات التشريعية الجديدة، كما راعى الاعتبارات العلمية المتمثلة في حاجة قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضبط آليات تعيين المدرسين بها.