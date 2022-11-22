اليوم.. مجلس النواب يستمع لبيان وزير السياحة والآثار منذ توليه المنصب

بدأت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة الموجهة لوزير السياحة والآثار، وتتضمن طلبات الإحاطة إحاطة وأسئلة وطلبًا مناقشة عامة عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها.

ومن المقرر أن يعرض وزير السياحة والأثار لأول مرة بيانه الوزارى حول خطة الوزارة أمام الجلسة البرلمانية اليوم، وذلك منذ توليه الحقيبة الوزارية فى التعديلات الأخيرة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تشهد الجلسة البرلمانية مناقشة طلبي مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وتتضمن طلبات إحاطة والأسئلة المقدمة من النواب ملف ترميم الآثار والمباني والمناطق الأثرية والحفاظ عليها.

وكذلك طلب مناقشة عامة مقدم من العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

كما تشهد الجلسة مناقشة أدوات رقابية حول جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، ومنع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق دون مرافق.